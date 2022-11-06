İstanbul'un göbeğinde önce dövdüler sonra kaçırdılar

İHA

Şişli’de bir genç, sosyal medya üzerinden küfür ettiği iddia edilen 5 şahıs tarafından önce kovalandı ardından da arkasından ateş açıldı. Akaryakıt istasyonuna sığınan genci kovalayan şahıslar, marketin içerisinde onu feci şekilde dövdü. Genci otomobille kaçırıp sonra da yol kenarına atan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 17.15 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki otomobilden inen bir grup, sosyal medyadan kendilerine küfür ettiği iddia edilen B.A. isimli genci kovalamaya başladı. B.A. koşmaya başlayınca şahıslar da onu kovalamaya başladı. Genç arkasından gelen şahıslardan korkarak kaçtığı akaryakıt istasyonuna girdi. B.A. isimli genç kurtulamayacağını anlayınca istasyonun marketine girerek çalışanlardan yardım istedi.

MARKETTE ÖLDÜRESİYE DARP EDİP OTOMOBİLLE KAÇIRILDI

Bunun üzerine markete dalan saldırganlar, kaçan B.A.’yı yakalayarak öldüresiye darp etti. Market çalışanları genci kurtarmak istese de başarılı olamadı. Saldırganlar B.A.’yı sürükleyerek marketin dışarısına çıkarıp, burada da darp ettikten sonra otomobile bindirerek kaçırdı. Saldırganlar bir süre sonra B.A.’yı yol kenarında bırakarak uzaklaştı.

POLİS SALDIRGANLARI YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, saldırganların Y.E.C., M.Y., M.C.Ş., A.A.A. ve Ö.T isimli şahıslar olduğu tespit etti. Ekipler şahısların ikamet adreslerini tek tek kontrol etti. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganlar yakalanarak gözaltına alındı.

Gencin yaşadığı korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganların bir genci kovaladığı, daha sonra kaçan gencin markete sığındığı ve burada saldırganlar tarafından darp edildiği, daha sonrasında ise otomobile alınarak götürüldüğü görülüyor.