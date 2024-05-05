Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul’da kiraladıkları villadaki havuza düşen genç boğuldu

        İstanbul’da kiraladıkları villadaki havuza düşen genç boğuldu

        Büyükçekmece'de, arkadaşlarıyla kiraladıkları villanın havuzuna düşen genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 19:27 Güncelleme: 05.05.2024 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Acı olay! Kiraladıkları villadaki havuzda boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyükçekmece'de Tepekent’teki bir sitede arkadaşlarıyla villa kiralayan 17 yaşındaki Mervan İpek henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek havuza düştü.

        Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, havuzdan çıkarılan İpek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

        *Haberin göreselleri İHA'ya aittir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        1. Lig'de çılgın gün!
        1. Lig'de çılgın gün!
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Habertürk Anasayfa