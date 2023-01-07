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İstanbul’da kasiyer kadına “fiyat farkı” dayağı kamerada

Şişli’de müşteri iki kadın, reyondan aldıkları ürünün fiyatı kasada farklı çıkınca kasiyer tartıştığı kadına saldırdı. Saç saça kavga kameralara yansırken, kadın kasiyer kasaya sıkıştırılıp başı metal tezgaha vuruldu. Gözaltına alınan 3 kadının birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi

Giriş: 07.01.2023 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul’da kasiyer kadına “fiyat farkı” dayağı kamerada
Kasiyerin kafasını tezgaha vurdular!
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İHA

Şişli’de müşteri iki kadın, reyondan aldıkları ürünün fiyatı kasada farklı çıkınca, tartıştıkları kasiyer kadına saldırdı. Saç saça kavga kameralara yansırken, kasiyer kasaya sıkıştırılıp başı metal tezgaha vuruldu. Gözaltına alınan 3 kadının birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay, önceki hafta Salı günü saat 20.30 sıralarında Şişli’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde markete gelen müşteri iki kadın, reyondan ürün aldı. Kadınlar ardından ödeme yapmak için kasa sırasına girdi. Sıraları gelen iki kadın aldıklarını okutması için kasadaki kasiyere verdi. Ancak iddiaya göre okutulan ürünün fiyatı reyondakinden farklı çıktı.

KASİYERİ SIKIŞTIRIP, KAFASINI TEZGAHA VURDULAR

Bunun üzerine kadınlar ile kasiyer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın, kasiyere saldırmaya başladı. Saç saça baş başa yaşanan kavgada iki kadın, kasiyer kadını kasaya sıkıştırdı. Buradan darp edilen kasiyerin başı metal tezgaha da vuruldu. Kasiyerin kendini korumak için karşılık vermesi üzerine diğer müşteriler araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MARKETİN KAPISINI KİLİTLEYİP KAÇMALARINI ENGELLEDİ

Olayın ardından darp edilen kasiyer kadın, marketin kapısını kilitleyerek saldırgan kadınların kaçmasını engelledi ve polis ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan 3 kadını gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 3 kadın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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