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İstanbul’daki kaçak sigara operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da sigara kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, kilolarca kaçak tütün ve malzeme ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 9’u tutuklandı

15.03.2022 - 01:08 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu: 9 tutuklama
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu: 9 tutuklama
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İHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyetince eş zamanlı olarak kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Baskınlarda 5 milyon 852 bin 200 boş makaron, 68 bin 400 doldurulmuş makaron, 1 milyon 575 bin sigara kağıdı ile 523 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 23 kişi de gözaltına alındı. İHA'nın haberine göre; emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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