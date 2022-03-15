İstanbul’da kaçak sigara operasyonu: 9 tutuklama

İHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyetince eş zamanlı olarak kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Baskınlarda 5 milyon 852 bin 200 boş makaron, 68 bin 400 doldurulmuş makaron, 1 milyon 575 bin sigara kağıdı ile 523 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 23 kişi de gözaltına alındı. İHA'nın haberine göre; emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.