Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul'da, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan sanal devriye timi, İnternet üzerinden hayvan satışı yapan bir kişiyi belirledi. Polisin sosyal medya üzerinden ulaştığı Y.T.'nin yasadışı olarak ülkemize getirilen 2 maymunu satmaya çalıştığı belirlendi.

Polis ekipleri şüphelilerle alıcı kılığında görüşme yaptı. Ekipler, biri Rhesus (Hint şebeği) diğeri "Örümcek" cinsi iki maymun için 16 bin liraya anlaştılar.

IRAK ÜZERİNDEN GETİRMİŞLER

Anlaşmanın ardından şüpheli Y.K. ile Zeytinburnu'nda buluşma sağlandı. Maymunları almaya giden ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçlamasıyla işlem yapıldı. Maymunların Irak üzerinden getirildiği ve sağlık kontrollerinin yapılmadığı belirtildi.