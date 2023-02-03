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İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Taksim ve Fatih’te gerçekleştirilen uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorguları yapılırken araçlar ise tek tek arandı

Giriş: 03.02.2023 - 23:10 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması
İHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 20.00 sıralarında il genelinde helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı’ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği araçları didik didik aradı.

Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

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