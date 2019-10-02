02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 27,27 ile dolmuş ve minibüs yolcu taşıma ücreti olduğu bildirildi.
İTO tarafından, Eylül 2019'da İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.
Buna göre, geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 78’inin perakende fiyatı artarken, 35 ürünün fiyatı düştü, 129 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Eylül ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan dolmuş ve minibüs yolcu taşıma ücretleri yüzde 27,27 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, yüzde 24,35 ile aynı grupta yer alan taksi ücretleri, yüzde 23,23 ile eğitim, kültür ve eğlence harcamaları grubunda kurşun kalem, yüzde 22,86 ile gıda harcamaları grubunda kabak, yüzde 21,29 ile aynı gruptan patlıcan ve yüzde 21,02 ile eğitim, kültür ve eğlence harcamaları grubunda defter oldu.
EYLÜLDE LİMON YÜZDE 19,31 UCUZLADI
Eylülde gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon yüzde 19,31 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan, yüzde 17,72 ile domates, yüzde 15,36 ile erik, yüzde 12,36 ile tavuk, yüzde 10,02 ile soğan ve yüzde 6,81 ile armut oldu.
Eylülde önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:
|Mevsimsel Tarım Ürünleri
|Yüzde Değişim (%)
|Kabak
|22,86
|Patlıcan
|21,29
|Salatalık
|14,12
|Şeftali
|11,79
|Limon
|-19,31
|Domates
|-17,72
|Soğan
|-10,02
|Armut
|-6,81
|Patates
|-6,73
|Elma
|-5,51
|Kavun
|-5,40
|Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
|Erik
|-15,36
|İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler
|Yüzde Değişim (%)
|Dolmuş Minibüs Ücreti
|27,27
|Taksi
|24,35
|Kurşun Kalem
|23,23
|Defter
|21,02
|Battaniye
|17,65
|Okul Çantası
|13,23
|Gazete
|11,02
|Okul Kıyafetleri
|10,23
|Makyaj Malzemeleri
|10,09
|Tavuk
|-12,36
|Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti
|-5,28
|Otel Oda Konaklama Ücreti
|-5,22
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