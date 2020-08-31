Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sonrasında spor salonu, sauna, oyun alanları, kafeler ve restoranlar gibi insanların toplu olarak vakit geçirdiği birçok alan kamu kararıyla geçici olarak hizmete kapatıldı. Sitelerde yaşayanlar bu alanların kullanımı ve giderleri karşılığında belirli tutarlarda aidat ödüyor. Eva Gayrimenkul Değerleme'ye göre, bu tip ortak alanların kapatılmasıyla site aidatlarını oluşturan personel giderleri, sigorta gibi giderler sabit kalsa da, ortak alan harcamaları azalınca konut sahiplerine yüzde 10-15 oranında indirim olarak yansıdı. Sitelerdeki ticari alanların ve sosyal tesislerin kapatılmasıyla beraber kullanılan elektrik, doğalgaz ve su da azalmış oldu. Site yönetimleri de yaşanan bu düşüşü site sakinlerine yansıttı.
EN PAHALI AİDATI BEYKOZ, SARIYER, BAŞAKŞEHİR ÖDÜYOR
Değerleme şirketinin araştırmasına göre; İstanbul’da en fazla aidat toplanan ilçeler Sarıyer, Esenyurt, Beykoz, Kadıköy, Küçükçekmece ve Bağcılar’da toplanıyor. Nüfusu fazla olan Esenyurt, Pendik, Bağcılar gibi ilçelerde aidat miktarlarının toplam anlamda fazla olması normal. Esenyurt gibi ilçelerin dışında Sarıyer, Kadıköy, Beykoz gibi yerlerde aidat birim fiyatının yüksek olmasından kaynaklı yüksek miktarlarda aidat toplanıyor. İstanbul’da en düşük aidatı ödeyen ilçe ise Fatih. Bunun dışında en pahalı aidatı ise sırasıyla Beykoz, Sarıyer, Başakşehir ödüyor
EN YÜKSEK AİDAT 2 BİN 200, EN DÜŞÜĞÜ İSE 125 LİRA
İstanbul'da markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli 320 lira olurken, 125 liradan başlayan tutarlar 2 bin 200 liraya kadar çıkıyor. 100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarında en yüksek rakam 950 lira ile Şişli'de görülürken, onu 920 lira ile Beşiktaş, 525 lira ile Kağıthane takip ediyor. Söz konusu rakamın en düşük olduğu ilçeler ise 125 lira ile Silivri, 190 lira ile Beylikdüzü, 200 lira ile Büyükçekmece olarak sıralanıyor.
EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü, Cansel Turgut Yazıcı, “Ev almadan önce apartman aidatlarının araştırılması gerekiyor. Özellikle markalı konut projelerinde aidat ücretleri tekil apartmanlara göre çok daha fazla olabiliyor. Bu nedenle satılık veya kiralık daireler incelenirken aidat ücretinin bütçemize uygun olup olmadığını öğrenmeliyiz.” Dedi.
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