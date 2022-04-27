'İstanbul’da Bir Dans Sabahı' AKM'de

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) cumartesi sabahları her yaştan klasik müzik tutkunlarını ağırlayan ve yoğun ilgi gören Kahve Konserleri, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası bünyesinde yer alan sanatçılardan oluşan mini toplulukları, farklı tema ve repertuvarlarla dinleyicilerle buluşturuyor. 2021 Aralık’tan bu yana 17 kez düzenlenen kahve konserlerinin 18’incisi 7 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek ve seriye bu sezon için kısa bir ara verilecek.

AKM Çok Amaçlı Salonun samimi atmosferinde, kısa sürede bir klasik haline gelen Kahve Konserleri’nin bu sezon için son konuğu, “İstanbul’da Bir Dans Sabahı” başlıklı konserle Stanbul Trio olacak. Gaye Süslüoğlu, Jülide Canca Eke ve Sarper Kaynak; keman, viyolonsel ve piyanolu trio olarak etnik dans ritm ve melodilerini duyacağımız özgün eserlerle sahne alacak. Astor Piazzolla’nın ‘Invierno Porteňo’ ve Fritz Kreisler'in ‘Wiennesse March’ eserleri ile dans rüzgarı estirecek Stambul Trio, Türk bestecilerden Yalçın Tura’nın ‘Keman, Viyolonsel ve Piyano İçin Trio’ ve Yusuf Yalçın’ın özel sipariş ile hazırlanan ‘Rhapsodie Orientale’ eserlerini de seslendirecek.