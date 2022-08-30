Elektrik kesintisi olan ilçeler 30 Ağustos günü araştırılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ Anadolu ve Ayrupa Yakası'nda arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 8 saate varan elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Haberin ardından “Elektrik kesintisi ne zaman?” araştırmalı hız kazandı. İşte, İstanbul’da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi…