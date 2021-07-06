Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne Bağlı Yunus Timleri, Büyükçekmece’de dün geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirdi.
Sekiz ayrı nokta da 45 ekip ve 25 motor ile birlikte yapılan uygulamalarda binlerce kişiye GBT sorgusu yapıldı. Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelenilen iki ayrı araç durduruldu. Kontrol edilen otomobillerden birinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan” firari olarak aranan bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu Süleyman A. yakalandı. Örgüt üyesi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
İlçenin hareketli caddelerinden birinde yapılan aynı denetimlerde “PKK Propagandası” suçu kapsamında yakalama kararı bulunan İlhan B. adlı bir örgüt üyesi daha yakalanarak gözaltına alındı.
Denetimler kapsamında PKK üyelerinin yanı sıra haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheli daha gözaltına alındı. “Terör Örgütü Propagandası” yapmak suçundan aranan İlhan B. de dahil olmak üzere 33 kişi, İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan” firari olarak aranan PKK/KCK üyesi Süleyman A.’nin ise polisteki sorgusu devam ediyor.
Öte yandan, yapılan uygulamalarda bin 450 araç denetlemesi yapılırken, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Büyükçekmece ilçe genelinde bulunan 15 metruk bina ile 24 çocuk parkı ve sahil şeridi didik didik arandı.
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