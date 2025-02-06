Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbulluları kar yağışı konusunda uyardı. İstanbul'da 5 Şubat Çarşamba günü başlayan kar ve karla karışık yağmurun ne kadar süreceği, kar yağışının devam edip etmeyeği kent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, " İstanbul’a yarın kar yağacak mı? 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da hava nasıl olacak, kar var mı?" İşte detaylar...