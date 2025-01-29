İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’e göre ocak ayının son haftası mevsim normallerinin üzerinde hava hakim. Bu hafta yağış ve kar beklenmiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de 7 günlük hava tahminine göre haftanın tamamı güneşli geçiyor. Sis ve pus sabah saatlerinde ulaşımı etkileyebilir. 4-10 Şubat arasında bir tahmin raporuna göre ise ciddi bir hava değişimi olabilir. Henüz kar yağışı için net bir tarih yok.

BUGÜN HAVA NASIL?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.