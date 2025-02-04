İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı ve hava durumu uyarısı

İstanbul kar yağışı için geri sayım sürüyor. Meteoroloji’den kar yağışı için uyarılar yapılıyor. Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul’da kar zaman yağacak ve hangi bölgelerde etkili olacak?