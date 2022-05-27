"İstanbul yüzde 35'in üzerinde turist almaya başladı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali Açılış Töreni’nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kültür ve sanatın turizmin vazgeçilmez parçası olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, “Kültür ve sanat, turizmin vazgeçilmez parçaları. Eğer siz turizm ülkesi turizm şehri olmak istiyorsanız zaten birçok rakibiniz var demektir ve rakiplerinizden ayrıştığınız nokta sizin kültür sanatınız. Siz diğer rakiplerinizden size özgü kültürünüz ve sanatınızla ayrışıyorsunuz. Bu bağlamda çok yatırım yaptı Bakanlığımız son birkaç senedir. Bu etkinlikler bir bakıma belirli süreç içerisinde uluslararası etkinlikleri de dahil ediyoruz. Şehirlerimizin yeni marka yüzlerini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu şehrin kültür ve sanatta da marka olduğunu göstermek istiyoruz. Bu da o şehirlerimizi cazibe noktası haline getiriyor yabancılar açısından” diye konuştu.
“MAYIS İTİBARİYLE İSTANBUL YÜZDE 35'İN ÜZERİNDE TURİST ALMAYA BAŞLADI"
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul’un 2019’a nazaran mayıs ayında yüzde 30-35 üzerinde turist almaya başladığını açıklayarak şunları söyledi:
“Kültür ve sanat turizm ile birleştiği zaman muazzam sonuçlar elde ediyoruz. Zaten İstanbul’a yaptığımız yatırımların karşılığını bu sene görüyoruz. Son bir aydır İstanbul’da 2019 biliyorsunuz en çok turist aldığımız yıldı. Bu sene mayıs itibariyle 2019’un çok çok üzerinde, yüzde 30-35 üzerinde turist almaya başladı. Yaptıklarımızın sonuçlarını çok kısa sürede vermesi açısından kültür ve sanata yapılan yatırımlar çok önemli. Biz bundan sonra da bu tarz yatırımlara olan ilgimizi artırmaya devam edeceğiz.”
Ersoy, açıklamasının ardından 75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi ve Etnografya Müzesi’nin açılışını gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.
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