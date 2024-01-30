İSTANBUL'DA YOL VE TRAFİK DURUMU BİLGİSİ

İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre; saat 16.15 itibatıyla Anadolu Yakası'nda yüzde 60 olarak ölçülen trafik durumu Avrupa Yakası'nda ise yüzde 62 olarak belirtildi. D100 Mecidiyeköy-Zincirlikuyu Yönü, sol şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapandı. D100 Haramidere-Ambarlı Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapandı ve bölgedeki trafik yoğunlaşıyor.