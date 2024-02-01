İstanbul'da anlık yol durumu: 1 Şubat 2024 canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası
İstanbul yol durumu trafik haritası araştırması hız kazandı. İstanbul'da mesai çıkış saatinde her zamanki gibi yoğun bir trafik yaşanıyor. Araçlarıyla yola çıkmak üzere olanlar için TEM, otoban ve E-5 karayolu anlık yol durumu bilgisini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 1 Şubat 2024 Perşembe canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası
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İstanbul trafik ve yol durumu haritası günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 17.40 itibarıyla yüzde 74'ü buldu. Peki, İstanbul'da trafik durumu nasıl? İşte, 1 Şubat 2024 Perşembe günü canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası...
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İSTANBUL'DA YOL VE TRAFİK DURUMU BİLGİSİ
İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre; saat 17.40 itibatıyla megakentin genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yüzde 71 olan trafik durumu Avrupa Yakası'nda ise yüzde 74 olarak belirtildi.
D100 Cevizlibağ-Topkapı Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapandı. Bölgedeki trafik yoğunlaşıyor.
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Uzunçayır Metrobüs Durağı mevkiindeki metrobüs yolu güzergahında süren imalatları süresince metrobüs ve D-100 Karayolu’ndaki trafik akışında düzenleme yapılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü – Kadıköy istikameti Uzunçayır mevkiinde Metrobüs Hattı anayolu aktarılarak sol şerit metrobüs yolu olarak kullanılacak. Sürücüler bölgede tek şerit olarak sağ şeridi kullanarak Kadıköy istikametine gidebilecek.
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Kadıköy-15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de Uzunçayır mevkiinde Metrobüs Hattı anayolu aktarılarak sol şerit metrobüs yolu olarak kullanılacak. Sürücüler bölgede tek şerit olarak sağ şeridi kullanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gidebilecekler.