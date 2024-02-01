İSTANBUL'DA YOL VE TRAFİK DURUMU BİLGİSİ

İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre; saat 17.40 itibatıyla megakentin genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yüzde 71 olan trafik durumu Avrupa Yakası'nda ise yüzde 74 olarak belirtildi.

D100 Cevizlibağ-Topkapı Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapandı. Bölgedeki trafik yoğunlaşıyor.