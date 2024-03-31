İstanbul Adalar Belediyesi hangi partide? İstanbul Adalar Belediye başkanı kimdir? İstanbul Adalar Belediye başkan adayları
İstanbul Adalar Belediyesi hangi partide? İstanbul Adalar Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Adalar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Adalar Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Adalar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Adalar yerel seçim sonuçları..
İstanbul Adalar BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Adalar Belediye Başkanlığını 4400 alınan oy ve %44.10 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Erdem Gül kazanmıştır.
Adalar Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %44.10
Adalet ve Kalkınma Partisi %30.74
Demokratik Sol Parti %24.37
Bağımsız %0.70
Saadet Partisi %0.43
Vatan Partisi %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi %0.07
İstanbul Adalar BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
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