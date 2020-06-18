"İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Serdar Ortaç ve Sinan Akçıl izleyiciyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.
Konserde ilk sahne alan sanatçı Sinan Akçıl, performansı sırasında yaptığı konuşmada, ekran başında daha değişik duygular içinde olunduğunu ama sahneye çıkıyor olmanın çok mutluluk verdiğini söyledi.
Bunun için Cumhurbaşkanlığına teşekkür eden Akçıl, "Adı üstünde Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe konserleri. Yeditepe İstanbul'a karşı siz, ben, müzik ve aşk var, sevgi var. İyi ki varsınız. Ekranları başında bizi izleyen herkese sevgilerimi sunuyorum." dedi.
- Sürpriz sanatçı Sibel Can
Sinan Akçıl performansının bir bölümünde sürpriz sanatçı olarak Sibel Can'ı sahneye davet etti. Sinan Akçıl'ın piyanoda eşlik ettiği Sibel Can, "Arada Sırada" adlı şarkıyı seslendirdi.
Akçıl'ın ardından sahne alan Serdar Ortaç da ilk performansının ardından yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İstanbul Yeditepe Konserleri'nde muhteşem bir gecenin izleyicileri beklediğini belirterek, "Serdar Ortaç'ın 25 senelik bir sürü şarkısını dinleyeceksiniz. Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki varsınız." dedi.
Daha sonra sahneye tekrar çıkan Sibel Can, Serdar Ortaç ile birlikte bir şarkı seslendirdi.
Serdar Ortaç konser sonunda, "Benim için muhteşem dakikalar yaşandı. Çok güzel şarkılar söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum, teşekkürler ediyorum, bize bu imkanları verdiği için. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız." ifadelerini kullandı.
Serdar Ortaç ve Sinan Akçıl'ın ardından devam edecek olan konserlerde, Muazzez Ersoy-Zekai Tunca, Özhan Eren-Orhan Hakalmaz-Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar-Bülent Serttaş, Selami Şahin-Nükhet Duru, Hande Yener-Kutsi, Murat Dalkılıç-Gökhan Tepe, Yavuz Bingöl-Hilal Özdemir, Fatih Kısaparmak-Gülay, Zerrin Özer-Ümit Sayın, Melihat Gülses-Sami Özer, Uğur Işılak-Şükriye Tutkun, Mustafa Keser-Burcu Güneş, Özdemir Erdoğan-Emre Altuğ, Metin Şentürk-Derya Uluğ, Murat Kekilli-Merve Özbey, Berkay ve Bengü sahne alacak.
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