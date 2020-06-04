"İstanbul Yeditepe Konserleri" 8 Haziran'da başlayacak

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye’nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden programa, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı yeni bir konser serisi ekleniyor.
8 Haziran'da başlayıp bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler, her gün saat 21.00'de İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanacak.
- Yıldızlar sahne alacak
İstanbul Boğazı'nın yanı başındaki Kuruçeşme’de gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk 10 günlük programı belli oldu.
8 Haziran'daki Ajda Pekkan konserinin ardından, takip eden günlerde sırasıyla, Sibel Can, Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş sahne alacak.
İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ilk 10 günlük programı şöyle:
8 Haziran: Ajda Pekkan
9 Haziran: Sibel Can
10 Haziran: Demet Akalın, Alişan
11 Haziran: Funda Arar, Hakan Peker
12 Haziran: Işın Karaca, Coşkun Sabah
13 Haziran: Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam
14 Haziran: Serdar Ortaç, Sinan Akçıl
15 Haziran: Muazzez Ersoy, Zekai Tunca
16 Haziran: Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten
17 Haziran: Ebru Yaşar, Bülent Serttaş
İstanbul Yeditepe Konserleri'nin takip eden konser programı ilerleyen günlerde açıklanacak. İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen İstanbul'un Fethi Özel Konser Programı'nda ise Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri fetih coşkusunu yaşatan eserlerle sahne almıştı.
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