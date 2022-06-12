İstanbul yağmura teslim! Yollar göle döndü

Son dakika.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor.

İHA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde Küçükçekmece'de etkili olan yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazıları da saçak ve ağaç altlarına sığındı. Yolarda yer yer su birikintisi oluştuğu görüldü.

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