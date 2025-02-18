İstanbul yağmur trafiği

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren yağmur nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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DHA'nın haberine göre İBB Trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 78'e ulaşırken toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular hissedilen hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle zor anlar yaşadı.

Haftanın ilk iş günü başlayan ve bugün de devam eden yağmur nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu İBB Trafik uygulamasında yüzde 78'e ulaştı.

İşlerine gitmek isteyen sürücüler D-100 Yenibosna mevkinde uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.

Yağmurla birlikte hissedilen sıcaklığın eksilere düşmesiyle yayalarda ve otobüs duraklarında bekleyenler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için şemsiyelerini kullanırken hazırlıksız çıkan bazı vatandaşlar ise hem soğuk havadan hem de yağmurdan etkilendi.