İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor

AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, parçalı, yer yer çok bulutlu olan bölgenin akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.