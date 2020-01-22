Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın ve cuma günü Marmara'nın doğusunda görülecek yağışların kıyı kesimlerde yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AA'nın haberine göre, yağışlı sistemin cuma günü sabah saatlerinden sonra bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte azalarak mevsim normalleri altına düşeceği ancak cumartesi gününden itibaren tekrar artması bekleniyor.

ALTI İLDE YAĞIŞ GÖRÜLECEK

İstanbul'da yarın havanın çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın hafif yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçmesi beklenirken, cuma günü ve hafta sonu ise kentte yağış görünmüyor.

Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ise yarından itibaren parçalı ve yer yer çok bulutlu hava tahmin edilirken, hafta başına kadar yağış beklenmiyor. Trakya'da buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunma uyarısı yapıldı.

Kocaeli'de yarın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı, Yalova'da ise çok bulutlu hafif yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçmesi beklenirken iki ilde de cuma günü ve hafta sonu yağış görünmüyor.

Sakarya'da yarın çok bulutlu, karla karışık yağmur, kar yağışlı geçmesi, cuma günü ilk saatlerde doğu ilçelerinde hafif karla karışık yağmur ile kar yağışı beklenirken, kentte hafta sonu ise yağış öngörülmüyor.

Sakarya'nın güney ve doğusunda yarın ve cuma günü kar yağışı nedeniyle Sakarya'yı iç kesimlere bağlayan karayollarında ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğinden dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İBB: SOBA GAZI ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT EDİLMELİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olmasının beklendiğini duyurdu. İBB' nin duyurusunda don ve buzlanmanın yanı sıra ev ve işyerlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

İBB'den yapılan açıklamada Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yarın Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, İstanbul'da ise yarın öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların kar değerlerine gerilemesinin beklendiği belirtildi. Kar yağışının özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında görülmesi beklendiği, yağışların şehir merkezinde karla karışık yağmur ve aralıklarla hafif kar, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde ise kar şeklinde yağacağı ifade edildi.

GİZLİ BUZLANMA UYARISI

İBB, yağışın ardından başta köprü ve viyadüklerde gizli buzlanma ve don olayları yaşanabileceği gerekçesiyle sürücülerin kar lastiği kullanmasını istedi. Ayrıca vatandaşların ev ve işyerlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olması da istendi.