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İstanbul ve Bursa'daki yasa dışı bahis operasyonunda 22 kişi yakalandı - İSTANBUL



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Şüphelinin yasa dışı bahisle elde ettiği paraları çektiği videodan detaylar- Operasyondan detaylar- Evde arama yapılması- Paraların ele geçirilmesi

İstanbul ve Bursa'daki yasa dışı bahis operasyonunda 22 kişi yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul ve Bursa'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, dün sabah saatlerinde İstanbul'da Esenler, Güngören, Fatih, Bağcılar ve Bursa'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 65 cep telefonu, 86 sim kart, 4 dizüstü bilgisayar, 195 banka kartı, tabanca ve 29 fişek, 2 altın ziynet eşyası, 275 bin 10 lira, 20 bin 207 dolar, 10 bin İran riyali, 500 Makedonya dinarı, 410 Rus rublesi, 40 Hong Kong doları, bin 125 Irak dinarı ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.