AA

Mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği "İstanbul ve Ankara'nın vitamin deposu" olarak anılan Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sofralık üzüm hasadına başlandı.

İlçede Çiftçi Kayıt Sistemi'ne göre 26 bin 908 dekar alanda 40 bin 252 ton üzüm üreten çiftçiler, ürünlerini özenle toplayıp tüketiciyle buluşturmanın sevincini yaşıyor.

Geçen yıllara göre verimi düşük olsa da fiyatıyla çiftçilerin yüzünü güldüren üzüm, bağlardan toplanarak tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, AA muhabirine, "erkenci üzüm" olarak adlandırdıkları "sofralık alfons" türü üzümün hasadına başladıklarını söyledi.

Erkenci üzüm hasadının eylülün ilk haftasında bittiğini belirten Ulukaya, "Pamukova'da 15'in üzerinde üzüm çeşidimiz var. Ankara, İstanbul başta olmak üzere Bolu, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Trabzon, Giresun ve Artvin'e kadar Karadeniz hattındaki illerin çoğuna ve İç Anadolu Bölgesi'nden bazı illere üzüm gönderiyoruz." dedi.

Ulukaya, geçen yıla oranla verimin düşük olduğunu dile getirerek, "Üreticimiz fiyatlardan memnun. Hava şartları nedeniyle ürün tonajı düşük ama fiyatların yüksek olması üreticimizin yüzünü güldürdü. Şu anda kilosu 4-5 lira aralığında alıcı buluyor. Öyle de devam edecek gibi görünüyor, çünkü tüccar ürünü alıyor." diye konuştu.

"Şu anda Türkiye'de üzümün yaklaşık yüzde 25'i Pamukova'da üretiliyor"

İlçede yeni oluşturulan bağlarla üretimin her yıl artığını aktaran Ulukaya, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'de üzümün yaklaşık yüzde 25'i Pamukova'da üretiliyor. İlçemiz iklim ve toprak yapısı bakımından elverişli olduğu için üzümün tadı da mükemmel. Buraya 'küçük Antalya' diyebiliriz. Pamukova'da muz, portakal gibi narenciye haricinde tüm ürünler yetişiyor. Pamukova deyince üzüm ve ayva ön planda. Türkiye'nin üçte birine ürün gönderiyoruz. İstanbul ve Ankara'nın Pamukova olarak vitamin deposuyuz. Bu sadece üzümde değil, bunun yanında ayva, şeftali, zeytinde de diyebiliriz. İznik'e zeytincilikte yaklaşmış durumdayız. Ankara ve İstanbul'un sofralık meyve ihtiyacını buradan tedarik ediyoruz. Meyvenin yanında domates, karpuz da var."

"Vatandaş alıyor, biz de üretmeye devam ediyoruz"

Oruçlu Mahallesi Muhtarı Şeref Parlar da mahallede 500 dönüm alanda üzüm hasadının başladığını söyledi.

Hasadını yaptıkları "Kartal" çeşidi üzümü Türkiye'nin birçok yerine gönderdiklerini belirten Parlar, "Ankara, İstanbul, Kocaeli, Karabük, Samsun, Trabzon ve Rize ağırlıklı olmak üzere üzüm gönderiyoruz. Hasadımız farklı türden üzüm olmak üzere ekim ayının sonuna kadar devam eder. Dönümde 1,5-1,8 ton arasında üzüm hasadı yapıyoruz. Şu anda kilosu 4,5 liradan pazar buluyor. Siyah üzüm de 5 lirayı buluyor. Köyümüzün geçim kaynağı başlıca üzüm, şeftali, armut, kavun ve karpuz. Domates ve salçalık biber de üretiyoruz." şeklinde konuştu.

Salgın sürecinden olumsuz etkilendiklerini ancak normalleşme sürecinde pazarların açılmasıyla sıkıntılarını aştıklarını dile getiren Parlar, "Vatandaş alıyor, biz de üretmeye devam ediyoruz. Biz üretmek için varız. Vatandaş da bizim ürettiğimizi yerse herkes mutlu olur, biz de mutlu oluruz." dedi.

Parlar, sosyal mesafe kuralına dikkat ettiklerini, Kaymakamlık ve Belediyeyle yaptıkları çalışmalarla maske ve hijyen malzemeleri konusunda vatandaşlara yardımcı olduklarını anlatarak, bağlarda çalışanların da salgın tedbirlerine uygun hareket ettiklerini sözlerine ekledi.