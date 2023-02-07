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İstanbul Valisi Yerlikaya, kreşler ve gündüz bakımevlerinin yarın tatil edildiğini duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine yarın ara verildiğini bildirdi.

Giriş: 07.02.2023 - 22:54 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Valisi Yerlikaya, kreşler ve gündüz bakımevlerinin yarın tatil edildiğini duyurdu
AA

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, yarın için 1 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre yarın kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi beklendiği belirtilmişti.

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