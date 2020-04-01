İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vaka sayısı açıklaması:

AA

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 sebebiyle İstanbul'da toplam 8 bin 852 vaka tespit edildi ve 117 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar diliyorum. Tedbirli olmak zorundayız, virüsü yenebilmek için 'Evinde kal İstanbul, 'Hayat eve sığar..." ifadelerini kullandı.