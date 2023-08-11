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        Haberler Gündem İstanbul Valisi Gül: Sultangazi´de suç oranlarında ciddi bir düşüş var

        İstanbul Vali Gül: Sultangazi´de suç oranlarında ciddi bir düşüş var

        İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi´de muhtarlarla bir araya geldi ve ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı. Vali Gül yaptığı konuşmada, "Sultangazi´de bir önceki seneye göre suç oranlarında ciddi anlamda bir düşüş var. Bu durum, ilçemiz açısından önemli bir gelişme" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 10:07
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        Vali Gül'den Sultangazi açıklaması
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        İstanbul Valisi Davut Gül, bugün Sultangazi´de bir dizi temaslarda bulunarak muhtarlarla bir araya geldi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun´un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Suna Üstüner, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı.

        "A´DAN Z´YE SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ"

        Tekli eğitime geçişle ilgili açıklamalar da yapan Vali Gül, "Eğitim alanında Sultangazi´yle ilgili isteğimiz, tekli eğitime geçmek istiyoruz. Ancak Sultangazi´de genç nüfus çok fazla ve hızlı büyüyor. Çok fazla genç nüfus olması nedeniyle kısa sürede bu sorun çözülemedi. Orta vadede hem derslik başına düşen öğrenci sayısının makul düzeye düşürülmesi, hem de tekli eğitime geçmeyle ilgili yapılabilecekleri planlamaya çalışıyoruz" dedi.

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        "POLİS ATAMALARINDA SULTANGAZİ´Yİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

        Emniyetle ilgili sorunlara da değinen Vali Gül, "İstanbul´a yeni polis atamaları yapıldığında Sultangazi´yi de değerlendireceğiz. Eksik güvenlik kameralarıyla ilgili finansmanı Valilik olarak sağlayarak çözüme kavuşturacağız. A´dan Z´ye sorunları çözeceğiz. Sultangazi´de bir önceki seneye göre suç oranlarında ciddi anlamda bir düşüş var. Bu durum, ilçemiz açısından önemli bir gelişme. Son zamanlarda artan orman yangınlarıyla ilgili konuları takip ediyoruz" diye konuştu.

        İBB´nin yetki alanındaki konularla ilgili de konuşan Vali Gül, "Ulaşım hatları, kanalizasyon, mezarlık vb. İBB´yi ilgilendiren konularla yazılı ve sözlü bildirim yaparak çalışmaları takip edeceğiz. Çalışmalarımıza destek veren Sultangazi Belediye Başkanımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ: GÖÇMENLERLE İLGİLİ SORUNLAR AZALDI

        İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise ilçedeki göçmenlerle ilgili sorunların azaldığını söyledi. Güvenlik kamerası ihtiyacına da değinen Aktaş, asayiş olaylarında yüzde 90´ın üzerinde aydınlatma oranı bulunduğunu söyledi. Uyuşturucu ile mücadelede yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Aktaş, orman yangınları konusunda çevik kuvvetin önemli bir katkısı bulunduğunu belirtti.

        DURSUN: İMAR PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ

        Belediye Başkanı Dursun ise imar problemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dursun, "Sultangazi´yi el birliğiyle daha iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz. Elbette bazı problemlerimiz var. Bu çerçevede özellikle okul yapılabilecek bölgelerde imar problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Mevcut okulların inşaatının hızlanması, yapımı bekleyen okulların inşaatına hızla bir şekilde başlanması gerekiyor. Örneğin, Esentepe´de mülkiyet sorununu çözdüğümüz lisenin inşaatı için ihaleye çıkılıp kazma vurulmasının önünde bir engel bulunmuyor. Sultangazi´nin genelinde imar sorunu bulunan okul arazileriyle ilgili kamulaştırma sorunlarını çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Yaklaşık 5 senedir güvenlik meselesinde ciddi adımlar atıldığını kaydeden Başkan Dursun, "Emniyet konusundaki bu titiz yaklaşımın devam etmesini bekliyoruz. Orman yangınları konusu da emniyet tedbirleriyle inşallah ortadan kalkacaktır." diye konuştu.

        İBB´nin yetki alanına giren sorunları da takip ettiklerini belirten Başkan Dursun, "Olabildiğince Büyükşehir ile ilişkilerimizi iyi tutarak, onlar üzerinden bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Şehrin yaklaşık 5 milyon metrekaresinde mülkiyet hakkı olduğunu iddia eden, İstanbul´un en önemli kadastro davalarından biri olan Paşa Torunları davası Yargıtay aşamasından geçerek Hazine Bakanlığı lehine sonuçlandı, bu sorun yüzde 90 oranında çözüldü. 2-3 yıldır ilçemizde ortadan kaldırdığımız taş ocaklarındaki toz sorunu maalesef yeniden gündeme girdi. Ancak taş ocaklarından bu sorunun kısa süre içerisinde gündemimizden çıkması için çaba sarf ediyoruz" dedi.

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