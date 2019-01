İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Yerlikaya, Başkan Gülle’ye başarı dileklerini ileterek, ihracat sektörü ile bilgiler aldı.

TİM Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette, Başkan Gülle’ye Türk İhracat Ailesi’nin Türkiye ekonomisine verdiği büyük katkı ile ilgili takdirlerini ileten Vali Yerlikaya, "İhracatçılarımızın Türk ekonomisine ve Türk insanının refahına yaptığı olağanüstü katkı her türlü takdire şayandır. İstanbul Valiliği olarak ihracatımızın artırılması için ihtiyaç duyduğu her alanda TİM’in yanındayız" dedi.



TİM Başkanı İsmail Gülle ise ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Valimizin Türkiye İhracat Ailesi’nin Genel Merkezi’ni ziyaretleri bizi ziyadesiyle sevindirmiştir. Bu ziyaretlerin, yapısı itibarıyla kamu desteği ile birlikte yürüyen ihracat camiamız için güven, motivasyon ve şevk kaynağı olduğu düşüncesindeyim. Valimizin ihracat camiasına yakın ilgisini biliyoruz. Bu ilgi, alaka ve desteğin her zaman yanımızda olacağına inanıyorum. Valimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.