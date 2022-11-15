Sosyal medya hesabı Twitter'den paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61’i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor" bilgisini aktardı.

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