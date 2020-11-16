İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 denetim verilerini açıkladı

AA

Vali Yerlikaya Twitter hesabından, "İstanbul'da 22 Ağustos'tan beri 3 milyon 231 bin 511 denetim yapıldı. 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldı. 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi. Koronavirüsü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz. Tedbirlere direnmeyi bırak sağlığına bak." ifadelerini paylaştı.