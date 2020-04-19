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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, seyahat izin belgesinin kapsamı ve uygulamaları ile ilgili yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.
Vali Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ya da daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan, ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini belge, bilgi ile ibraz edenler),askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen, yurt dışından geldikten sonra yerleştikleri yurtlarda 14 günlük karantina/gözetim süresi dolan kişilere 'Seyahat İzin Kurullarınca' seyahat izin belgesi verilebilecek."
Yerlikaya, seyahat izin belgesi taleplerinin alınması için gerekli koşullara ilişkin ise şunları kaydetti:
"İçişleri Bakanlığına ait Alo 199, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi, kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru usulleri geçerli olacaktır. Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş ya da gidiş/geliş şeklinde düzenlenecektir. Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş-geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacaktır. Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecektir. Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş/çıkışları için de geçerli olacaktır."
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2020
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