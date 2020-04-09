09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, görevden alınan İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı N.N.'nin sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" içerikli paylaşımla mağdur olan aileye ulaşılarak ihtiyaçlarının karşılanması için İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Gür'e talimat verdi.
Bu girişimin ardından 4 çocuğu bulunan ailenin ihtiyaçları karşılandı.
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 9, 2020
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da aileyi arayarak üzüntülerini iletti. Yerlikaya, aile ile görüntülü yaptığı telefon görüşmesini Twitter hesabından paylaştı.
Yerlikaya, paylaşımında, "Bayrağımızın altında yaşayan herkes kardeşimiz... Bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı. Hiç kimsenin duygularımızı incitmesine, zedelemesine, ayrımcılık yapmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Görüşmede, aile bireyleriyle tanışan Yerlikaya, aileye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, söz konusu kişiyi görevden aldığı ve hakkında tahkikat yürütüldüğü bilgisini verdi.
Yerlikaya, "Biz sizin yanınızdayız. Bu zor günlerimizde devlet-millet olmanın en güzel örneklerini verdiğimiz bir zamanda, bacımızın olabilecek talebiyle ilgili cümlesine karşı o şekilde çirkin ifadeler kullanmaya hiç hakkı yoktu. Biz gereğini yaptık. Sizi seviyoruz ve yanınızdayız. Valiliğimiz, kaymakamlıklarımızla sizlerin yanındayız." diye konuştu.
Aile de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.
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