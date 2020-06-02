AA

Valilik, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, 9 Ağustos'ta Yenikapı Miting Alanı'nda konser düzenlenmesine izin verildiği iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan Yenikapı Miting Alanı'nda 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacağı bildirilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimizce izin verilmemiştir." ifadesi kullanıldı.