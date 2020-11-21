İstanbul Valiliğinden fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların şikayetleri üzerine Valilik koordinasyonunda Bağcılar'da 121 fırının tamamında "gramaj-fiyat ve tarife denetimi" yapıldığı aktarıldı.
Kaymakamlık, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 16 ekipte 48 personel görev yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Denetimlerde, 6502 sayılı Kanun'un 54. maddesi ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında fırınlarda yer alan ürünlerde; fiyat etiketlerinin, tarife fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı, fiyat etiketlerinin/fiyat-tarife listelerinin mevzuatta yer alan hususları taşıyıp taşımadığı, fırınlarda ekmek fiyatlarının İstanbul Ticaret Odası tarafından 10 Eylül 2020 tarihinde ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından 16 Ekim 2020 tarihlerinde açıklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldığı gibi 1 kilogram ekmek fiyatının azami 7,50 TL'ye, 200 gram ekmeğin 1,5 TL denk gelecek şekilde satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, 12 fırının standartlara uyduğu, 93 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi. Fiyat, gramaj tarifesine uymayan her işletmeye asgari 10 bin TL olmak üzere ceza teklif tutanağı düzenlendi. Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54. maddesi gereğince 16 fırında 43 ayrı ürün çeşidinde fiyat etiketi bulunmadığından her bir ürün çeşidine 415 TL ceza uygulandı."
Açıklamada, konuyla ilgili şikayetlerin "Haksız Fiyat Artışı Bildirimi" uygulaması veya "Alo175" telefon hattı üzerinden yapabildiği vurgulanarak, "İstanbul genelindeki 2 bin 579 fırının tamamını denetlemeye devam edeceğiz. Fırıncı esnafımıza çağrımız, 'Ekmeğinizle ve vatandaşın ekmeği ile oynamayın.' İlgili meslek kuruluşlarımızca ilan edilmiş tarifeler ve mevzuat hükümlerine uygun faaliyet gösteren fırıncı esnafımıza teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli işler diliyoruz. Biz, denetimlerde ceza yazmayı değil, teşekkür etmeyi seviyoruz." ifadelerine yer verildi.
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