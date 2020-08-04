İstanbul Valiliğinden başsağlığı mesajı

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunları kaydedildi:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gönüllü rehberlik hizmeti sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane İlçemiz Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Bu arada, Aslan'ın cenazesinin kılınan cenaze namazının ardından memleketi Siirt'in Tillo ilçesine gönderildiği öğrenildi.