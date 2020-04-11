İstanbul Valiliği toplu taşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbir ve kararları açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada Pazartesi gününden itibaren toplu taşıma araçlarında maske kullanmayan sürücü ve yolculara ceza uygulanacağı bildirildi.

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