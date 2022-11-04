İstanbul Valiliği'nden uyuşturucuyla mücadele açıklaması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelemiz, her alanda hız kesmeden güçlü bir şekilde devam etmektedir" denildi.

"Gençlerimizi, vatandaşlarımızı, aile birliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine karşı, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllü kuruluşlarımız, büyük bir kararlılık ve uyum içerisinde mücadele etmektedir" ifadelerinin yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi: