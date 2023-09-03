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        Haberler Gündem İstanbul Valiliği'nden "Taksim'de voleybol yayını" açıklaması

        İstanbul Valiliği'nden "Taksim'de voleybol yayını" açıklaması

        İstanbul Valiliği, Türkiye Bayan Milli Voleybol Takımı'nın final maçının Taksim'de canlı yayınlanması konusundaki taleplerin onaylanmadığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 16:38 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:38
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        İstanbul Valiliği'nden "voleybol yayını" açıklaması
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        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya mecralarında 'Bayan Voleybol Milli Takımımızın maç yayınına Valilik engel oldu' şeklinde asılsız içerikler paylaşılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bayan Voleybol Milli Takımımızın pazar akşamı oynayacağı Avrupa Şampiyonası Final maçının ilimizin 7 meydanında canlı yayınlanması için Valiliğimize yazılı başvuruda bulunmuştur. Taleplerin 6’sı (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) Valiliğimizce onaylanmıştır. Taksim Meydanı 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı’yla ilgili talep onaylanmamıştır" denildi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Beyoğlu Belediyesi'nin de Taksim'de maçın canlı yayınlanması için talebinin olduğu. Her iki talebin de onaylanmadığı öğrenildi.

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