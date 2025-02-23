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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da kar şehri terk ediyor, okullar tatil değil | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kar şehri terk ediyor, okullar tatil değil

        İstanbul Valiliği, kar yağışının sabah saatlerinde kenti terk etmesinin beklendiğini duyurdu ve vatandaşları kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı uyardı. İstanbul Valisi Davut Gül "Hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 23:37 Güncelleme: 24.02.2025 - 00:12
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        İstanbul'da okullar tatil değil
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        İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Öğrencilere İstanbul Valisi Davut Gül'den cevap geldi. Gül, okulların eğitime kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

        OKULLAR TATİL DEĞİL

        İstanbul Valisi Davut Gül "Sevgili Öğrencilerimiz, Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz! Ancak hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz! Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz." dedi.

        KUVVETLİ BUZLANMAYA DİKKAT!

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; İstanbul genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise ilimizi terk etmesi beklenmektedir.

        Pazartesi günü havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde; sıcaklığın -3 °C ila -6 °C derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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