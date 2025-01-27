İstanbul Valiliği'nden Cuma namazı hatırlatması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Cuma Namazı saatinin çalışma saatlerine denk geldiği dönemlerde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının, personelden imzalı evrak istediği ve Cuma Namazı süresini, mesai saatinin sonuna ekleyerek personelin mesai saati sonrasında çalışmasını talep ettiği tespit edilmiştir.

Uygulamada bir takım aksaklıkların olduğu; personel isim ve imzasının alınması, izin saatlerinin hafta içi mesai saatlerine ilave edilmesi gibi farklı uygulamaların olduğu görülmüştür.

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Cuma Namazı saatinin çalışma saatlerine denk geldiği dönemlerde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının, personelden imzalı evrak istediği ve Cuma Namazı süresini, mesai saatinin sonuna ekleyerek personelin mesai saati sonrasında çalışmasını talep ettiği tespit edilmiştir.

İstanbul… pic.twitter.com/Rp4afQIz2K — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 27, 2025

İstanbul Valiliği olarak, bu uygulamanın sona erdirilmesi ve personelin Cuma Namazı saatinde idari izinli sayılması için İstanbul’daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına hatırlatma genelgesi yayımladık.

Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmesini, mesai kaybına neden olmamak ifadesi; tıpkı idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurularak işlerin aksamamasının sağlanmasını ifade etmektedir.

Bu kapsamda, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 2016/1 sayılı Genelgesinin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanması hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."