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İstanbul Valiliği'nden Ayasofya-i Kebir Camii için "bayram hazırlığı" açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Ayasofya-i Kebir Camii için "bayram hazırlığı" açıklaması yapıldı

Giriş: 19.04.2023 - 18:05 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Valiliği'nden Ayasofya için
AA

İstanbul Valiliği, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıkları nedeniyle yarın saat 23.00'ten 21 Nisan Cuma saat 04.00'e kadar ibadet ve ziyaretlere ara verileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıklarına başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılacak genel temizlik çalışmaları nedeniyle 20 Nisan Perşembe (arife) günü saat 23.00'ten Cuma günü saat 04.00'e kadar Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadet ve ziyaretlere ara verilecektir. Göstereceğiniz anlayışa teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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