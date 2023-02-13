Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel İstanbul Valiliği'nden "Afetzede Kartı" iddialarına yanıt verdi! Öne çıkan haberler

İstanbul Valiliği depremzedelere "Afetzede Kartı" verildiği iddialarını yalanladı

İstanbul Valiliği, kente gelen depremzede vatandaşlara Valilik ve kaymakamlıklardan "afetzede kartı" verildiği yönündeki iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Giriş: 13.02.2023 - 19:05 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Valiliği'nden
AA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’a gelen afetzede vatandaşlarımıza Valilik ve kaymakamlıklarımızdan 'afetzede kartı' verildiği yönündeki iddia ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanlığımızca yapılan açıklamalarda da belirtildiği gibi; afetzedelerimizin gıda, giyim, barınma ve benzeri ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin başvuruları sırasında, herhangi bir kart veya belge talep edilmesi söz konusu değildir. Bütün kurum ve kuruluşlarımıza yapılacak başvurularda, T.C. kimlik numarasının bildirilmesi yeterlidir."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Malatya ve Gaziantep'te kimlik tespit işlemleri sürüyor
Malatya ve Gaziantep'te kimlik tespit işlemleri sürüyor
Valilik ve belediyelerden depremzedeler için
Valilik ve belediyelerden depremzedeler için "Sosyal Market"
Diyarbakır'da çadır kentte su ve altyapı çalışmaları başladı
Diyarbakır'da çadır kentte su ve altyapı çalışmaları başladı
Malatya'da dükkan kamerasına yansıyan deprem anı
Malatya'da dükkan kamerasına yansıyan deprem anı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.