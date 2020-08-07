İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemleri değerlendirdiklerini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu'nda, Kovid-19 ile mücadelemizde büyük önem taşıyan filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemleri değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.