İstanbul Valiliği: 'Esenyurt'ta kuduz paniği' paylaşımlarına açıklama: Gerçeği yansıtmamaktadır

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İstanbul Valiliğince 15 Eylül Cuma günü sosyal medyada 'Esenyurt'ta Kuduz Paniği' başlığıyla çıkan paylaşımlara yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"E.İ.S. isimli 6 yaşındaki kız çocuğunun, 15.09.2023 tarihinde Esenyurt İlçesi Gökevler Mahallesi'nde başıboş köpek tarafından saldırıya uğraması olayının ardından sosyal medya mecralarında, çocukta kuduz belirtilerinin görüldüğü yönünde paylaşımlar yapılmıştır.

"Esenyurt'ta Kuduz Paniği başlığıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. E.İ.S. isimli çocuk olayın ardından 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülmüş ve çocuğa tüm hayvan saldırılarında (kedi, köpek vb.) uygulanan rutin prosedür gereği 1.doz kuduz aşısı uygulanmıştır. Aşı uygulamasının ardından çocuk, yüzünde meydana gelen yaralanmaların tedavisi için Çam Sakura Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi servisine götürülmüştür. Burada tedavisine başlanan çocuğa şu ana kadar 4 doz kuduz aşısı yapılmıştır. E.İ.S'nin tedavi süreci devam etmekte olup, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk belirtisi görülmemektedir. Çocuğun yaralanmasına sebep olan başıboş köpek, Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı barınakta gözlem altına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.