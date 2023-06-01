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İstanbul Valiliği açıkladı: Beyoğlu'ndaki izinsiz gösteride 59 kişiye gözaltı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle Beyoğlu ilçesinde izinsiz gösteri yapmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmayan 59 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

Giriş: 01.06.2023 - 01:17 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Valiliği açıkladı: Beyoğlu'ndaki izinsiz gösteride 59 kişiye gözaltı
AA

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmayan 59 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

AA'nın haberine göre; Valilikten yapılan açıklamada, Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle saat 19.00 sıralarında İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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