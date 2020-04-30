İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin Patent Haritası Raporu'nda zirvede

AA

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Patent Effect firması tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların, kurumların, üniversitelerin ve kişilerin patent başvurularının analiz edildiği ve Türkiye'nin teknolojik yetkinlik haritasının oluşturulduğu belirtildi.

Türkiye'nin Patent Haritası Raporu'nda "Birinci Top 10 Üniversiteler" sıralamasında 549 patent başvurusu ile zirvede yer alan İstanbul Üniversitesinin 7 alanda liderlik başarısı elde ettiği, 6 alanda da ilk üçte yer aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkelerin, ﬁrmaların, üniversitelerin ve kurumların inovasyon performansının ölçümlenmesinde ve izlenmesinde yararlanılan patent verisinin kullanıldığı raporda, patent başvuruları analiz edildi. 31 Aralık 2019'a kadar en fazla patent başvurusu (yayınlanan) olan üniversiteler, firmalar, kurumlar ve bireysel patent sahipleri belirlendi. 'Birinci Top 10 Üniversiteler' sıralamasında 549 patent başvurusu ile ilk sırada yer alan İstanbul Üniversitesi, 18 üniversitenin sıralandığı, Üniversitelerin Tescil Edilmiş Avrupa Patent Başvurusu (EP) Sayısına Göre Liderlik Tablosu'nda da 7 patent ile 5'inci sırada yer aldı."

- Teknoloji Segment Analizinde 7 alanda birincilik

Açıklamada, İstanbul Üniversitesinin, üniversitelerin yer aldığı 14 sıralamanın 7'sinde 1'inci, 3 alanda 2'nci, 3 alanda 3'üncü, 1 alanda da 4'üncülük başarısı elde ettiği ifade edildi.