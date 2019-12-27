İstanbul Üniversitesi'ndeki olayın mağduru genç kızdan açıklama

DHA

Görüntüsünün yayınlanmasını istemeyen M.Ç. "Dekanlık katında S.Ç. ile otururken; okulumuz hocası ve bir öğrencisiyle Atilla Girgin dekanlık katına çıktı. Çıkar çıkmaz iki üç adım attıktan sonra merdivenlere gelmeden eliyle S.Ç.'nin eteğini gösterdi. 'Bu ne hal, böyle giyinemezsin' dedi. Hakarete uğrayan S.Ç. çok normal olarak şoka girdi. Ben de 'Nasıl giyinemez bundan size ne' dedim. O da 'Hayır efendim burası okul, okul kuralları var. Burası pavyon değil, giyinemez' dedi. Çıkışmaya başladı ve sesini yükseltti. Ben de 'Hangi okulun kuralları, hangi yönetmelikte bu kural var' sorusunu yöneltince o da küfür etmeye başladı" dedi.

"YUMRUK ATMAYA ÇALIŞTI"

Girgin'in üzerine yürüdüğünü öne süren M.Ç. "Bana bağırmaya devam etti. 'Kimliğini vereceksin, bana böyle efelenemezsin' diyerek çeneme dokundu. Ben de kimliğimi vermedim, direttim. O esnada bir öğrenci Girgin'i kolundan tuttu ve geri çekti. Kolundan tutunca daha da şahlandı, elini kaldırdı ve yumruk atmaya çalıştı. Üzerime yürüdüğü kameralarda da var." diye konuştu.