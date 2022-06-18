İstanbul Üniversitesi'nde eylem yapan 26 kişiye gözaltı

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İÜ İletişim Fakültesi önünde izinsiz etkinlik düzenleneceği yönünde sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrılara istinaden Rektörlük talebi doğrultusunda gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Etkinlik için toplananlara güvenlik güçlerince, eylemlerinin yasal olmadığı ve sona erdirmeleri yönünde uyarı ve ikazlarda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, "İzinsiz eylemlerine ısrarla devam ederek alandan ayrılmayan 26 kişi güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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